Ariadna Romero, anniversario con nude look

12:47 - Un look audace quello scelto da Ariadna Romero per festeggiare il suo anniversario di matrimonio con Lorenzo Gergati a Parigi sulla Torre Eiffel. In una cornice romantica, la bella modella ha sfilato sulla scalinata che porta al ristorante situato all'interno con un abito che lasciava ben poco all'immaginazione. Veli e stoffa trasparente nera hanno creato un effetto nudo: ben in vista il seno, libero dalla lingerie, e gli slip bianchi.

Ariadna, che ha sposato il giocatore di basket Lorenzo Gergati con cerimonia religiosa un anno fa a Cuba (in realtà i due si erano già sposati l'inverno precedente a Varese), ha festeggiato con il suo amore regalando scatti di passione e mise da urlo. Gambe chilometriche in bella vista, sideboob a prova di social e aria sensuale per la ex concorrente di Pechino Express, che ha cenato a lume di candela con il marito, sorridente e felice con un look più casual.