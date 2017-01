Antonio Conte, prova costume superata: fisico scolpito e slip... striminzito!

11:03 - Antonio Conte scende in... spiaggia e sfoggia un fisico aitante. Pancia piatta, anche se non si vede la tartaruga, pettorali allenati e gambe toniche, l'allenatore della Juve supera brillantemente la prova costume. Accanto a lui la moglie, Elisabetta Muscarello, che tiene testa al marito con il suo bikini mozzafiato. Anche se ad attirare l'attenzione dei fotografi è il costume della sua dolce metà...

Lo slip dell'allenatore, infatti, è piuttosto attillato e mette in mostra più di quanto dovrebbe. Lui, in vacanza con la moglie e i figli, non si cura dei fotografi e pensa a godersi un po' di meritato riposo. La prossima settimana inizia la preparazione della Juventus, a Vinovo (To) e Antonio vuole arrivarci abbronzato e in forma. Accanto a lui la moglie, che lo coccola mentre lui è disteso sul lettino. Insieme da tanti anni, sposati dalla scorsa estate, i due si conoscono praticamente da sempre. Sarà per questo che sembrano affiatati come se fosse il primo giorno...