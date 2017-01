Antonio Brosio a Valeria Marini: "Tvb"

17:54 - La telenovela di Valeria Marini prosegue su due strade: la prima che vede la showgirl e il marito farsi la “guerra” a suon di dichiarazioni e repliche sui giornali, l'altra vede protagonista la Valeriona nazionale e il suo nuovo amico, che dopo un po' di titubanza si è lasciato andare. Su Instagram. E così mentre lei ribadisce che tra loro c'è amicizia, lui lancia messaggi e frasi languide e perfino un “Tvb” che pare andare oltre.

L'ultimo scatto li ritrae insieme, in posa per i follower di Antonio, aitante imprenditore. La Marini è “stellare” come sempre in abito da sera molto sexy, cortissimo, calze a rete e gioielli luccicanti. Ammicca con un fiore in testa e sembra serena e rilassata, la bella Valeria. Lui fa lo sguardo tenebroso e punta dritto all'obiettivo.



Poi la dedica alla Marini fotografata vicino alla foto di Marilyn Monroe: “Ho preso la felicità, l'ho avvolta attorno a te, ho preso fiocchi di sogno e li ho messi sulle ali del pensiero perché voli da te ovunque tu sia. Auguri stellari... Tvb...”.