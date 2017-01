28 giugno 2014 Antonella Mosetti, quello slip ha proprio bisogno di una sistematina... Sulla spiaggia di Fregene la showgirl mostra un fisico perfetto e, tra una coccola e l'altra con la figlia Asia, si lascia andare a qualche toccatina Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - Giornata di relax per Antonella Mosetti che, in compagnia della figlia Asia, si gode un po' di sole in spiaggia a Fregene. La showgirl mostra un fisico come sempre invidiabile, con un lato B al limite della perfezione. E proprio lì Antonella deve mettere mano per sistemare uno slip che le dà evidentemente fastidio, dando vita a un siparietto suo malgrado malizioso che non sfugga all'obiettivo dei paparazzi.

Antonella, attualmente ancora single e che qualche mese fa ha dichiarato di cercare "l'amore vero", si gode così questo inizio d'estate con la figlia 16enne. Tra una passeggiata in riva al mare e qualche momento stesa sul lettino a prendere il sole, è proprio ad Asia che dedica le sue attenzioni. Le due si abbracciano e baciano mostrando una grande intesa.



Un'intesa testimoniata anche dall'account Instagram di Antonella, che racchiude il nome di entrambe. Negli ultimi giorni, su Twitter, la Mosetti ha soprattutto postato selfie e frasi che inneggiano all'amore vero. Per lei in questo momento ce n'è uno solo, ed è quello più importante della sua vita.