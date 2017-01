Antonella Mosetti: "Basta toyboy, adesso cerco l'amore vero"

16:33 - Bella, sorridente e serena, con un paio di jeans e una canottiera che metteva ben in vista le sue forme, Antonella Mosetti ha partecipato agli eventi della settimana della moda di Milano insieme alla figlia Asia. Tra nuovi progetti lavorativi e universitari, Antonella si racconta a cuore aperto confessando a Tgcom24 che la deve smettere di puntare "sui ragazzini di trent'anni. Devo crescere d'età...".

Dopo la fine della storia con Matteo Guazzo, durata giusto il tempo di qualche paparazzata, la showgirl è di nuovo single. Accompagnata solo da sua figlia Asia, diciassette anni e già bellissima, ha partecipato al primo vernissage italiano di Patricia Contreras (le opere resteranno allestite nella sala Museum Hall del Boscolo Hotel di Milano dal 17 febbraio al 31 marzo) e la presentazione della capsule collection di scarpe: Patricia Contreras for Joshua Fenu, indossando una delle calzature create ad hoc per l'occasione.



Antonella, qualche tempo fa hai annunciato il tuo ritorno agli studi. Come sta andando l'Università? Questo è periodo di esami...

Il primo esame è tra un po'... E' dura perché faccio la mamma, seguo la casa, il lavoro... Ho sempre la valigia pronta. Studio Scienze della Formazione, non è difficilissima per ora. Mi sto tenendo gli esami più difficili tra due anni...



Com'è tornare a studiare?

Bello perché tanto lo facevo già con Asia, mia figlia, quindi... Lei è al quarto anno di linguistico, fa le lingue quindi mi aiuta... Noi viviamo una vita molto normale, davvero. Tranne qualche occasione, come la settimana della moda o il lavoro, non facciamo niente di diverso dagli altri.



L'amore?

Eh l'amore... Non è che c'è un granché in giro. Stanno messi male sia uomini che donne! Quando arriva, arriva. Non devo cercare niente, io ho il mio equilibrio che è perfetto. Se c'è una persona che mi rende serena e innamorata... why not! Se non c'è, va bene così sia che arrivi o meno...



Rimpianti?

Mai. Le scelte che ho fatto le ho fatte sempre ponderate, pensate, riflettute anche faticosamente e... Si va avanti. Vuol dire che quella non era la mia strada.



Quando ti rivedremo in tv?

Ho appena rinnovato il mio contratto con Mediaset in esclusiva. Sicuramente sarò da Barbara (d'Urso, ndr) come opinionista. Ora però non è che ci sia molta offerta... C'è un po' di crisi. Aspettiamo. Ma non mi lamento, sono felice così.



Se Asia volesse intraprendere la tua stessa carriera nel mondo dello spettacolo?

Lei è libera di fare quello che vuole. L'ho educata in un certo modo, al meglio di quello che potevo fare, anche facendole vivere il mio mondo da piccola, capendo subito le cose che non andavano bene. Io mi fido molto di lei, è giusto che sbagli. Ho fatto una figlia sì, ma è una persona, un individuo... Può fare tutto.



Ogni tanto vediamo che posti i tuoi scatti sexy...

Io ci provo ogni tanto a buttare fuori le mie foto... Vecchie e nuove! Io mi diverto. Sai che c'è, quando metti foto normali non ti si fila nessuno. Metti il piede, un po' di sedere... Da che mondo e mondo è così.



Come seduci un uomo?

Non ho una linea. Mi piace curarmi ma piace a me. Non vado mai a dormire col pigiamone, neanche da sola! Mi piace curare il mio corpo, la mia testa... Che è quella che rimane. Il resto passa. E me la devo smettere di puntare sui ragazzini di trent'anni. Devo crescere di età! Ora mi concentrerò... Darò retta alle mie amiche.



Cosa cerchi in un uomo?

La stabilità mentale. Che mi dedichi il suo tempo. Dedicare il proprio tempo è la cosa più bella che un uomo o una donna possa fare. Io lo faccio... E se non lo fanno con me, mi rompo. Il sesso e le altre cose... Son tutti bravi. E' la testa che deve essere in armonia. Se non c'è quello...



E con Aldo Montano?

Con Aldo siamo amici, amici davvero. Io lo adoro, lui mi adora ma tutti e due non abbiamo trovato la metà. Forse eravamo perfetti ma c'era troppa gente che si impicciava dei nostri affari, delle nostre cose. L'abbiamo gestita male. E poi è finito l'amore...



Magari ci sarà un ritorno di fiamma...

No, io quando dico basta è basta. Gli auguro di trovare una donna perfetta, se la merita. Se la merita davvero. Non sono gelosa. Questo mi fa capire che... ormai non c'è più storia tra di noi.