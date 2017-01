Anna Tatangelo, trasparenze provocanti

09:39 - Per il pubblico d'oltreoceano Anna Tatangelo osa una mise davvero ad alto tasso erotico. Camicetta nera trasparente con bottoncini mancanti proprio lì, dove il suo seno prosperoso esplode, la giovane compagna di Gigi D'Alessio si è esibita insieme al cantante a Toronto e Montreal, regalando un panorama davvero mozzafiato...

I suoi fan, però, lo sanno. Lady Tata è un pochino vanitosa e lascia spesso intravedere le sue grazie. Maliziosa quanto basta sui social, tra leggings strettissimi e scollature generose, le forme sensuali della cantante non sono certo un mistero. Lei, attivissima sui suoi social, della sua vita privata mostra quasi tutto. Palestra, amici, prove in teatro, coccole al suo Andrea e i momenti teneri con Gigi, nulla sfugge all'obiettivo del suo smartphone, sempre pronto ad inquadrate gli attimi più importanti. E, siccome anche l'occhio vuole la sua parte, a favore di fotocamera ci vanno i "lati" migliori, a partire da quello B, sempre perfetto.



Dal salotto di casa al palcoscenico, la Tatangelo non delude mai. Rossetto rosso e capelli raccolti, insieme a Gigi ha fatto scintille. Per la gioia di chi poteva solo guardare...