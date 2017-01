Anna Tatangelo in bikini su Facebook: i follower si scatenano e scoppia la polemica

12:11 - Magrissima, la pancia piatta, il seno esplosivo. Anna Tatangelo posta alcuni scatti in bikini su Facebook: "Mega protezione e via al primo soleeeee!", cinguetta, e i suoi follower si scatenano tra polemiche e critiche. "Un cattivo esempio per le adolescenti" dicono alcuni, "Troppo costruita e poco naturale ..." ribattono gli altri.

Tra chi l'accusa di sembrare molto più "vecchia" dei suoi 27 anni, "...si è imbruttita troppo. Sarà anche troppo magra ma nn è quello a rovinarla .. Bensì il viso. Ha 27 anni e par mia nonna!" e chi le rinfaccia di essersi ritoccata un po' troppo: "Cn seno rifattissimo, liposuzione ai fianchi cn la pala, botox a fiumi!!!!Proprio bella e naturale...ottimo! RIDICOLA", per la compagna di Gigi D'Alessio non c'è scampo.



I fan sembrano delusi: "Secondo me era più bella quando non era ancora andata dal chirurgo.!!!" e ancora: "Anna so che é la miliardesima volta che te lo senti dire!ma nn posso fare a meno!perché ti sei trasformata fino a questo punto eri una meraviglia della natura e ti distinguevi da tutte bellissima,semplice,solare e con quel tocco di dolcezza ed ingenuità!!!ma perchèèè ti sei rovinata????", ma anche preoccupati per il "cattivo esempio: "Vai a mangiare..che è meglio !!! In questa foto vedo un cattivo esempio..per le adolescenti in fase di crescita!!!".

Lady Tata tace, però per lei si mette male sul social, meglio forse tenersi i selfie per l'album di famiglia e non mostrarsi troppo in giro...