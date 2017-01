Anna Tatangelo, compleanno social

10:49 - "Un altro compleanno insieme a voi!!!! Grazie di esserci sempre!!!!!! Notte a tutti!!!!!" cinguetta Anna Tatangelo. La cantante ha festeggiato il suo ventisettesimo compleanno in compagnia del compagno, Gigi D'Alessio, il figlio Andrea e gli amici di sempre. Al ristorante, con tanto di maxi torta e candeline ad effetto, Lady Tata era più raggiante che mai.

Che la vita della cantante sia spesso condivisa sui social non è certo una novità. Anna, infatti, è attivissima e posta tutto, dall'allenamento in palestra alla calza della Befana, sempre supportata dall'affetto dei suoi fan. Lei, maliziosa al punto giusto, lascia spesso intravedere le sue forme toniche, senza mai esagerare.



Stuzzica indossando collant provocanti e scollature generose. La sera della sua festa, però, la Tatangelo aveva occhi solo per i suoi uomini. E per la pasta! Dopo un periodo di "rinunce" pre-festività natalizie, la cantante si butta con gioia sul cibo. La maglietta parla chiaro, la dieta può andare a... quel paese!