Anna Safroncik, un amore in... bikini

11:09 - Anna Safroncik posa in bikini. Sullo sfondo le acque chiare di Formentera e dietro l'obiettivo il fidanzato Paolo Barletta che sembra godersi soddisfatto entrambi i panorami. L'attrice, in splendida forma, sfoggia addominali scolpiti e un costume che sottolinea le sue curve intriganti...

Fisico longilineo, gambe lunghe, carnagione appena abbronzata e un sorriso che vale più di mille parole. La vita di Anna Safroncik procede a gonfie vele, tra i successi sul lavoro - basta ricordare il suo ruolo ne "Le tre rose di Eva" - e quelli della sua vita privata. Innamorata, la sua storia resiste e a dimostrarlo ci pensano i "selife" di coppia che i due regalano, seppur con parsimonia, su Instagram.



Riservata quanto basta, la Safroncik usa i social per mostrare ai follower la sua vita "normale". "Sono una donna all'antica", ama dire nelle interviste, "mi piace cucinare, tenere la casa...". Che dire, fortunato il fidanzato. Insieme da più di un anno, i due convivono a Roma, città che ha conquistato il cuore dell'attrice ucraina. "Amo Roma a pelle, non potrei immaginarmi da un’altra parte". In fondo in Italia ha trovato l'amore e il successo, cosa chiedere di più?