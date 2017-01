Anna Safroncik, sexy curve per Paolo

11:29 - Ultimi tuffi e ultime sessioni di tintarella a Ponza per la splendida Anna Safroncick. Immortalata da Novella 2000 con il suo fidanzato Paolo Barletta, la sexy attrice ucraina "espone" il suo sensuale potenziale fisico ai flash, sfoggiando una linea invidiabile, curve toniche e un lato b che è un inno alla perfezione.

Solo per i tuoi occhi, come nel titolo di un famoso film di James Bond e gli occhi sono quelli di Paolo Barletta, imprenditore famoso nel mondo per i jeans di lusso, sei anni più giovane di lei, (lui ne ha 27 lei 33) con cui da un anno l'attrice vive una splendida love story. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Alta Val Badia, in inverno e da allora non si sono più lasciati. Tanto che tra i loro progetti a medio termine c'è anche il matrimonio. Che l'altare li attenda prima della fine dell'anno?