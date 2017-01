Anna Falchi: "Non mi risposo più"

11:44 - Un solo grande amore. Quello per la figlia Alyssa. E una forte convinzione maturata negli anni: il segreto di un amore duraturo è la non-convivenza. Anna Falchi, sex symbol del cinema italiano, sarà la testimonial di Icastica, una kermesse dedicata alle arti e alla contemporaneità (fino al 31 ottobre) ad Arezzo e spera per sua figlia in un futuro da artista.

E' reduce dall'inaugurazione della seconda edizione della kermesse che vede quaranta protagonisti dell’arte contemporanea internazionale in quaranta sedi tra musei, palazzi, basiliche, piazze, vie e giardini del borgo antico di Arezzo. “Mi piace molto l'arte e vorrei per la mia Alyssa un futuro da artista – racconta a Tgcom24 – Ha appena portato a casa dall'asilo i suoi lavoretti ed è molto brava. Ama dipingere”.



In questo periodo Anna è anche impegnata nella campagna di promozione di un'applicazione “Mai più soli” dedicata alla prevenzione e alla sicurezza delle persone. E ha appena aperto un blog dedicato al suo ruolo di mamma, “Mammabig”. “Mi sto appassionando a questo nuovo modo di fare comunicazione e vorrei togliere ogni filtro con il mio pubblico – racconta la Falchi – Tante donne mi scrivono per sfogarsi, per raccontarmi le loro problematiche familiari, le violenze psicologiche e fisiche che subiscono in famiglia, quelle che hanno problemi a rimanere incinta... Tanti messaggi che mi toccano l'animo. Per loro sono una valvola di sfogo e si possono confortare e confrontare”.



“La mia vita da quando sono diventata mamma è cambiata molto. Ora ragiono a due: tutte le mie decisioni sono incentrate su mia figlia. L'ho avuta tardi, mi sono goduta la mia libertà, mi sono realizzata, e Alyssa è arrivata nel periodo giusto. Con lei non mi sono più sentita sola”.



Da tempo fa coppia fissa con Andrea Ruggieri, ma a risposarsi non ci pensa proprio: “Siamo due anime libere. Ci piace la nostra indipendenza e, quando vogliamo stare insieme, stiamo insieme. E' il segreto per un rapporto duraturo nel tempo, per mantenere viva la passione”.