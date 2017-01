Anja Rubik, top polacca, nuda per Testino

11:39 - Lei è magnetica, bellissima, bionda, sexy e senza veli. Anja Rubik, classe 1983, top polacca considerata alla posizione numero 3 delle 50 modelle più importanti del mondo posa per Mario Testino, maestro della fotografia e artista indiscusso dell'immagine. Il mix è un servizio mozzafiato su Vogue Germania. Scatti da dieci e lode.

Una bionda in black & white. Anja infatti posa o tutta nuda su un letto dalle candide lenzuola o seminuda in latex, pelle e pizzo total black. Scatti da far girare la testa. Una modella che sa il fatto suo. Posare è il suo lavoro e lo fa egregiamente. Testino sa estrapolare da quel corpo perfetto, anche se un po' spigoloso, un fascino seduttivo e una sensualità, che bucano l'obiettivo e rendono lo shooting un'opera d'arte.