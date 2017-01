16 settembre 2014 Angelina Jolie - Brad Pitt, niente luna di miele ma impegno sociale Niente spiagge o isole deserte per i neosposini. L'attrice preferisce andare a Malta come "inviata speciale" per l'Unhcr Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:15 - E' arrivata in barca, nascosta da occhiali da sole e un cappello nero a tesa larga ma la sua bellezza non è certo passata inosservata. Angelina Jolie e Brad Pitt passeranno un'insolita "luna di miele" a Malta, visto che l'attrice è lì in veste di inviata speciale dell'Unhcr... Discreti e impegnati, come ci si aspetta da loro, soprattutto dopo il matrimonio celebrato in gran segreto lo scorso 23 agosto nella loro tenuta a Chateau Miraval.

Gonna lunga nera e maglia in pendant, Angelina ha visitato la nave militare "scortata" da alcuni ufficiali della marina maltese. Bella ed elegante la Jolie ha visitato, insieme all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, il quartier generale del soccorso navale a Malta. In veste di "inviata speciale" per l'Unhcr ha incontrato alcune famiglie di rifugiati siriani e si dimostrata molto addolorata per la sorte di queste persone.



Anche in un momento così felice della sua vita l'attrice non si è dimenticata di chi è più sfortunato: "A meno che non si affrontino le cause profonde di questi conflitti, il numero di rifugiati destinati a morire o a non trovare protezione continuerà ad aumentare" ha commentato la Jolie. Luna di miele atipica ma decisamente in stile Brangelina...