Andrea Pirlo già in crisi con Valentina baldini?

13:53 - Musi lunghi, volti cupi, nemmeno l'ombra di un sorriso. Andrea Pirlo e Valentina Baldini non si danno nemmeno più la mano. E mentre le pratiche legali per il divorzio da Deborah Roversi proseguono, dopo nemmeno due mesi dalla bufera mediatica, che ha rivelato la sua love story segreta, il centrocampista juventino sembra proprio nel pallone.

E' una sera di fine marzo, Pirlo e la Baldini escono dalla casa di un amico, sembrano due estranei, lontani mille miglia. Si dirigono verso le rispettive auto e se ne vanno separatamente. E dire che la loro relazione è appena uscita allo scoperto, nata da poco. Che ci si sarebbe aspettati di vederli in quella fase iniziale di innamoramento tutta sguardi complici, abbracci e tenerezze. Che ormai è stato reso tutto pubblico e né lui né lei devono più nascondere il loro amore. Ma qualcosa non va. O almeno sembra non andare.



Separarsi dopo 13 anni di matrimonio certo non è una passeggiata in piano, specie se ci sono di mezzo due bambini. E Pirlo sembra sentire su di sé tutto il peso di una situazione che si è rivelata forse più complicata e difficile di quanto non avesse immaginato. Anche Valentina non sembra tranquilla. Il suo ex, l'avvocato Riccardo Grande Stevens, la descrive come una persona sempre allegra e vitale. Quel volto tirato non le appartiene. La partita si fa davvero tesa e la bufera è tutt'altro che passata. Sembrava tutto più facile, poi quando si scende in campo e si mette tutto in discussione, è allora che il gioco si fa duro. E Pirlo sembra aver preso la sua prima ammonizione.