Ancora in vacanza, ecco le ultime bikinate

09:23 - L'estate sta finendo, ma per le belle non è ancora tempo di rimettere i vestiti. C'è chi è ancora in vacanza, chi saluta il mare e chi si accontenta di una piscina a Roma. Eleonora Pedron mostra i suoi addominali scolpiti al largo di Ibiza. Francesca De Andrè e Daniele Interrante se la spassano in Sicilia, come pure Martina Colombari e Billy Costacurta. Mentre Costanza Caracciolo e Federica Nargi giocano l'ultima partita a racchettoni a Sperlonga.

La moglie di Max Biaggi ha lasciato per la fine d'estate il suo bikini social. E così eccola a Ibiza mentre sfoggia in barca un due pezzi da reginetta d'Italia. Vacanze settembrine anche per un'altra ex Miss Italia, Martina Colombari. Per lei e il marito Billy Costacurta la Sicilia risveglia la passione. Lui scatta foto e lei posa come una dea.



Ultimi scampoli di sole in coppia anche per Francesca De Andrè e Daniele Interrante in Sicilia. Fisico da dieci e lode e fotografie social da non perdere. Elena Barolo, tra gli impegni a Milano e quelli sul red carpet a Venezia, riesce a ritagliarsi qualche ora in bikini ad Arma di Taggia. Mentre le due ex veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi si dedicano all'ultima partita a racchettoni tra amiche a Sperlonga.



Elisabetta Gregoraci saluta la bella stagione direttamente dalla spiaggia di Monaco, mentre Cristina Buccino si accontenta del bikini... “romano”.