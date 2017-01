Anais Zanotti si mette in topless a Miami

12:08 - Metti una mora e una bionda dalle forme conturbanti e mozzafiato in topless sulla spiaggia di Miami e per i paparazzi è festa. Invitate speciali Anais Zanotti, modella francese e coniglietta di Playboy e Ana Braga, Playmate brasiliana tutta curve sexy.

Le due amiche e colleghe si divertono a posare per i flash impazziti dei fotografi senza reggiseno sulla bianca spiaggia della località della Florida, che per eccellenza ospita il più alto numero di bellezze senza veli del mondo. Anais e Ana si coprono "pudicamente" con le braccia il seno, lasciando intravedere maliziosamente scorci di décolleté da capogiro. Le due ragazze sanno come intrigare e stuzzicare, con quelle curve la tecnica del vedo non vedo è quella vincente per surriscaldare l'atmosfera e alzare il tasso di erotismo in spiaggia.