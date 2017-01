24 aprile 2014 Ana Laura Ribas alla prova costume: via i rotolini dal girovita Dopo un mese e mezzo di palestra ha perso più di due chili Tweet google 0 Invia ad un amico

10:01 - Ha perso più di due chili, quasi 4 centimetri meno di girovita e soprattutto via i rotolini. In vista dell'estate Ana Laura Ribas ha deciso di seguire un percorso di fitness e di farsi guidare nella scelta degli esercizi giusti per rimettersi in forma e presentarsi al top per la prova bikini. Ogni settimana aggiorna i suoi fan sui risultati con un appuntamento fisso sul settimanale Chi e uno sui suoi social.

Fatica, sudore e sorriso sono i suoi ingredienti per farsi promuovere agli esami della bilancia e della forma. Dopo un mese e mezzo di ginnastica ha perso 2,5 Kg, 3 centimetri di circonferenza cosce e quasi 4 di girovita e il tono muscolare è aumentato.



“Ho ceduto a qualche sgarro – ammette la Ribas, elencando il compleanno, il pranzo di Pasqua e qualche piccolo strappo alla regola – ma mi sono impegnata a fondo”. E così eccola posare mostrando la pancia piatta e le spalle toniche. E il “lavoro” non è ancora finito...