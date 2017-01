Ana Laura Ribas a dieta: "Ho perso 5 kg"

10:10 - “Sono soddisfazioni. Ora andiamo in palestra...” cinguetta una strepitosa Ana Laura Ribas. Negli ultimi tre mesi si è dedicata alla sua forma fisica tra palestra, esercizi mirati e attenzione a tavola. I risultati ci sono e si vedono e la showgirl li annuncia con orgoglio a Tgcom24: “Ho perso 5 chili, quasi dieci centimetri di punto vita. Ho acquistato un chilo di massa magra, cioè muscoli e sono pronta per l'estate”. Guardare per credere.

La sua sfida alla forma è iniziata tre mesi fa quando ha cominciato un percorso mirato, seguita settimana dopo settimana dall'occhio indiscreto del settimanale Chi, che ne ha documentato i cambiamenti. Ana Laura ha posato in slip e reggiseno e in bikini mostrando senza timori la sua vita morbida fino al raggiungimento della forma ideale. Ora posa perfetta e sorridente e racconta con soddisfazione attraverso le foto – anche social – come ha acquistato muscoli e perso “ciccia”.