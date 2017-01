29 marzo 2014 Amori finiti: le rotture dei vip Da Vincent Cassel e Monica Bellucci fino a Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ecco le coppie "scoppiate" che nessuno si aspettava Tweet google 0 Invia ad un amico

11:24 - Gli ultimi in ordine di "dichiarazione" sono Chris Martin e Gwyneth Paltrow che hanno comunicato la loro separazione direttamente online. Ma non sono certo i primi! Nel mondo del jetset niente è per sempre, tanto meno l'amore. Basta pensare a Vincent Cassel che sulla fine della storia con Monica Bellucci ha commentato:"Come si fa a dire per sempre. La adoro ancora, ma la mia vita è più complessa di una promessa"...

Niente happy ending nemmeno per Laetitia Casta e Stefano Accorsi che, dopo dieci anni insieme e due bambine, hanno deciso di proseguire ognuno per la proprio strada. Già felicemente ri-fidanzati, i due non hanno mai rivelato il motivo ufficiale della fine del loro amore anche se la modella francese si era lasciata scappare una dichiarazione piuttosto precisa:"Perché restare insieme, quando si è cambiati: forse per raccontarsi bugie? Non sopporto la menzogna. Preferisco andare dove mi porta l’istinto...".



Non saperli più insieme è stato uno shock per parecchi dei loro fan ma Johnny Depp e Vanessa Paradis hanno annunciato la loro separazione senza troppi fronzoli. A far capitolare l'attore sarebbero state le curve della bella neofidanzatina Amber Heard, conosciuta sul set. Vanessa, senza colpo ferire, ha cambiato look e gli ha dato il ben servito, dimostrando un incredibile aplomb. Sembra sia stata una decisione presa di comune accordo, invece, quella che ha messo la parola fine al matrimonio tra Orlando Bloom e Miranda Kerr. I due, infatti, sono rimasti in ottimi rapporti anche per crescere insieme e in serenità il loro piccolo Flynn, di 3 anni.



Fine storia decisamente burrascosa quella tra Ashton Kutcher e Demi Moore. Il toyboy prima ha scaricato la sensualissima attrice e poi si è fidanzato con la giovane Mila Kunis dalla quale aspetta già un bambino. Inutile dire che Demi non l'ha proprio presa benissimo... Tragedia anche nella vita sentimentale di Katy Perry che, bisogna dirlo, in amore è piuttosto sfortunata. Dopo il matrimonio con Russel Brand, finito per "inconciliabili differenze", la cantante è stata scaricata anche da John Mayer. A causare la crisi i messaggini non proprio innocenti che l'australiana ha beccato sul telefono dell'ex. Lui, capita la situazione, ha preferito tagliare la corda in tempo...