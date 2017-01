17 febbraio 2014 Amedeo del Belgio annuncia il fidanzamento con Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein La giornalista italiana ha fatto breccia nel cuore del principe Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - Ha 26 anni e un nome straniero ma Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein è una giornalista italiana e ha conquistato il cuore del principe Amedeo del Belgio. Ad annunciare il fidanzamento una comunicazione ufficiale diramata dal Palazzo Reale di Bruxelles a nome del Principe Lorenz e consorte. Elisabetta Maria, figlia di un noto produttore cinematografico, è la seconda italiana ad entrare a far parte della famiglia reale.

Dopo la regina Paola Ruffo di Calabria, nonna del principe Amedeo, un'altra italiana entra a far parte della famiglia reale belga. Elisabetta, figlia di di Ettore Rosboch von Wolkenstein e dalla contessa di Lilia Smecchia, lavora come giornalista alla Bloomberg Muse di New York.



I due si sono conosciuti sei anni fa a Londra, mentre lei studiava letteratura e cinema alla Queen Mary University e oggi vivono insieme a New York, dove il principe sta completando il suo percorso di studi alla Colombia University. La data delle nozze non è ancora stata fissata ma pare che dopo il fidanzamento in forma privata celebrato la scorsa domenica non manchi molto al "sì" ufficiale.