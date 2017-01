Ambra Angiolini appesa a un... filo

10:43 - Caschetto in testa, tenuta sportiva e tanto coraggio: così Ambra Angiolini affronta le varie attrazioni del parco avventura dove ha deciso di trascorrere un pomeriggio in famiglia. Insieme a lei, infatti, ci sono anche Francesca Renga, Iolanda e Leonardo. Ad accompagnare i bambini nei percorsi "in alto" tra gli alberi, con tanto di imbrago, c'è solo Ambra. Il cantante, da sotto, li osserva divertito...

Gli scatti che si vedono su "Chi" ritraggono una famiglia felice, lontana dalle voci di crisi che, spesso, si insinuano in una coppia che troppo raramente si concede ai riflettori. "Il nostro segreto è sapere quello che stiamo vivendo realmente - ha raccontato Renga al settimanale - Abbiamo un'idea chiarissima della nostra esistenza, che non viene condizionata dalla visione distorta che a volte viene data dall'esterno". Sarà, eppure spesso le voci di rottura sono state insistenti. Si è parlato di tradimenti, di momenti "no", dovuti soprattutto al carattere di Ambra che, lei stessa, ha definito in più occasioni "tormentato".



Il cantante, però, non si è mai lasciato scoraggiare:"Credo che ogni persona che sia lucida, intelligente e consapevole, un po' di tormento ce l'abbia". Sulla sua famiglia, poi, non ha alcun dubbio:"E' il centro di tutto, avere questa priorità ti fa fare un passo indietro. Non avrei mai viaggiato di notte per tornare a casa dopo un lavoro ma da quadro ci sono Ambra e i bambini nella mia vita non potrei non farlo, il mio cuore è lì". Più chiaro di così!