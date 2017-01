Amanda Sandrelli single mostra il seno

12:54 - Mamma single a Gallipoli, Amanda Sandrelli a un anno dalla rottura con il marito Blas Roca Ray torna a sorridere e divertirsi in compagnia del figlio più piccolo. L'attrice splendida in bikini nero gioca in acqua e regala un involontario siparietto sexy quando il reggiseno scivola giù lasciando un seno scoperto. Prontamente immortalato dal Settimanale Nuovo.

Forma invidiabile in due pezzi per la figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, in spiaggia con Francisco, 10 anni, il secondogenito dopo Rocco, 16enne. Per Amanda è la sua prima estate da single dopo l'addio al marito Blas, con il quale aveva avuto una storia d'amore lunga quasi vent'anni. La Sandrelli, da sempre riservata, è riuscita a superare il grande dolore ripartendo da se stessa. Blas lo scorso autunno aveva dichiarato: “Io e mia moglie Amanda Sandrelli ci siamo separati... è stato un matrimonio durato quasi vent’anni; è stato un grandissimo amore, l’amore più grande della mia vita ... e anche della sua vita. Un amore da cui sono nati due figli meravigliosi” .