Alle vip piace farlo strano...

09:35 - Stanche della palestra, le vip le provano tutte per tenersi in forma senza doversi per forza rinchiudere nelle famigerate quattro mura. Anna Tatangelo fa stretching in albergo usando le valige, Tessa Gelisio si dà alle immersioni mentre Elisabetta Gregoraci, in Kenya, faceva sollevamento pesi in compagnia di Nathan e del Masai. Insomma, ogni scusa è buona per fare fitness basta... farlo strano!

Una sensualissima Martina Colombari si concede del fitness ad alta quota, Katy Perry approfitta della muraglia cinese per esercitarsi con la spaccata con tanto di cappellino da cinese in testa, perché nello showbiz è il dettaglio che fa la differenza. Brian Perri in vacanza alle Bahamas approfittava di Elisabetta Canalis per fare sollevamento pesi. Lei, divertita, stava al gioco: gambe in spalle e via, l'allenamento è servito.



Irina Shayk si lascia ispirare da Buddha mentre fa yoga, Gisele Bundchen approfitta della tavola da surf per fare qualche allungamento mentre il dj Bob Sinclar non resiste e si allena... direttamente in mezzo alla strada. Elena Santarelli, si sa, è una che alla forma fisica ci tiene tantissimo. Così, quando è in tournée, usa quello che c'è... Come in questo scatto social che dimostra che basta un muretto e... l'addominale è servito. Spericolatissime invece Nina Senicar, Federica Pellegrini e Costanza Caracciolo. Per loro lo sport deve essere estremo ed eccole che si buttano in tandem col paracadute!