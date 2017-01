Alla vip piace il selfie... nudo

12:57 - Il più audace dei paparazzi non saprebbe fare meglio, le vip si "autoscattano" senza veli, iPhone alla mano e il selfie bollente è servito. Da Jane Alexander, conduttrice di Mistero a Justine Mattera, passando per Barbara Guerra e Chiara Iezzi, ecco quando il social assume gradazioni erotiche.

Davanti allo specchio, spesso tutte nude o almeno in topless, le vip perdono ogni pudore, narcisiste e irriverenti, aprono le porte della loro intimità e lanciano l'autoscatto sui social network. Le più trasgressive sono Naike Rivelli e Barbara Guerra, senza veli sfoggiano i loro lati più piccanti. Pose hot però anche per Chiara Iezzi, dell'ex duo Paola & Chiara nuda davanti allo specchio e per Maddalena Corvagli ache mostra la schiena senza reggiseno. Justine Mattera provoca "ad arte", anche lei davanti allo specchio, mentre Imogen Thomas si fotografa in topless in camera da letto. Scene bollenti di vita quotidiana, che neppure il più ardito dei paparazzi saprebbe catturare.