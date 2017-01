7 agosto 2014 Alessia Tedeschi, curve hot e cicatrici in vista La modella, che un anno fa ebbe l'incidente in gommone con la Canalis, mostra i segni dell'operazione sulla schiena per la prima volta Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - E' passato un anno dall'incidente, quando a Capri finì sotto l'elica di un tender su cui si trovava con Elisabetta Canalis e alcuni amici, ma adesso Alessia Tedeschi, modella abruzzese è tornata in perfetta forma. Anzi in forma super sexy e su Instagram mostra cicatrici e curve hot: "Perchè i segni che abbiamo sono storie di vita...".

Cinguetta così la splendida showgirl in vacanza tra Ibiza e Formentera, mostrando un lato B, che pare scolpito, un fisico super sexy e le cicatrici dell'incidente a causa del quale le è stata asportata la milza. Dei tanti punti di sutura restano naturalmente i segni che Alessia mostra per la prima volta. La vita le sorride di nuovo e lo dimostrano i tanti scatti che la modella posta su Instagram delle sue lunghe vacanze in giro per l'Europa, da Rio de Janeiro a Mykonos e poi le Baleari. Un corpo mozzafiato, che sfoggia maliziosamente e il sorriso sulle labbra. L'incidente è adesso solo un ricordo, un pezzetto di storia di vita.