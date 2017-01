Alessia Reato, bikini bridge sul seno

12:36 - Bikini-bridge per Alessia Reato, ma non nelle parti basse, sulle ossa del bacino, come vuole il trend del momento, bensì sul prosperoso décolleté. Il ponte infatti si crea con il reggiseno a fascia sollevato dall'abbondante seno, quasi in vista nel selfie preso dal basso.

L'ex velina è alle Maldive per uno shooting fotografico per Yamamy e su Instagram posta il diario super bollente del backstage. Con lei un'altra Alessia, Ventura, e le due more in bikini sono da dieci e lode. Corpi sinuosi, curve mozzafiato e pose sexy per le due modelle, che da un vero e proprio paradiso terrestre accendono la voglia d'estate e fanno sognare i loro follower.