Alessia Merz e Fabio Bazzani a Roma fanno i "piccioncini"

14:37 - Alessia Merz e Fabio Bazzani pizzicati da "Vero" fanno i piccioncini in giro per la Capitale. La coppia, sposata da nove anni con due bambini, Niccolò e Martina, si concede una passeggiata per fare shopping e godersi un po' di relax. Il calciatore però, marca stretto la sua velina. Abbracci, baci e coccole, l'ex calciatore della Lazio non lascia spazio agli avversari: Alessia è tutta sua.

Lei, dopo un passato da velina, ha lasciato la televisione per fare la mamma a tempo pieno. Lui, che prima giocava in serie A vede un futuro da allenatore dopo la fine della sua carriera calcistica. Moglie e mamma provetta, anche se non sa cucinare, Alessia è rimasta la bellezza acqua e sapone di un tempo. Capelli lunghissimi, occhi verdi da cerbiatta e un sorriso dolce, che aveva già conquistato gli italiani. Bazzani, il suo scudetto, l'ha vinto.