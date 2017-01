27 giugno 2014 Alessia Marcuzzi si scatena e va fuori di seno Al Gay Village la conduttrice balla insieme a Vladimir Luxuria e scopre più del dovuto Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Fuori programma sexy e piccante per un'Alessia Marcuzzi versione teenager scatenata al Gay Village qualche giorno fa. La bionda conduttrice in pista con Vladimir Luxuria si è lasciata andare come una ragazzina e qualcosa è "sfuggito" al suo controllo. Dalla canotta bianca ecco spuntare un parte del seno...

All'inaugurazione del Gay Village, che come ogni anno animerà le notti estive romane, accanto alla direttrice artistica Vladimir Luxuria quindi anche la conduttrice del Gf Alessia Marcuzzi, madrina della serata. Per lei balli scatenati tra drag queen e majorette. Alessia, in un elegante completo, pantalone nero e maglietta bianca, abbronzata e bellissima non si è risparmiata al punto da scoprire più del dovuto come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. Dalla t-shirt bianca ecco sgusciare fuori un seno. Siparietto sexy e piccante che ha reso la serata ancora più hot.