Alessia Marcuzzi, short da urlo e gambe da far perdere la testa

16:55 - Alessia Marcuzzi accoglie il primo sole primaverile scoprendo gambe da 10 e lode che fanno impazzire i suoi fan. Short mozzafiato e sandali dorati per la conduttrice del Grande Fratello, che su Instagram condivide il nuovo look estivo. Mentre il suo ex Facchinetti ha ritrovato l'amore con la brasiliana Wilma, Alessia si gode la sua condizione di single anche se i corteggiatori non le mancano di certo.

D'altra parte la Marcuzzi tra famiglia, televisione e moda ha ben poco tempo per pensare all'amore. Ogni lunedì è infatti alla guida del Grande Fratello e parallelamente è impegnatissima con il suo fashion blog La Pinella.