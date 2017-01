Alessia Marcuzzi, posa a letto da sola...

11:02 - Distesa sul letto con la schiena nuda, sola, Alessia Marcuzzi scatta social e regala uno scatto sensuale ai suoi follower. Nessun uomo al suo fianco, nessuno a farle compagnia e lei... Lei cinguetta frasi d'amore, malinconiche, insieme alle foto sexy che mostrano tutta le sue bellezze, dalle gambe lunghissime al seno prorompente... fino a quella retrospettiva davvero intrigante.

"Io sono una insicura... Infatti mi innamoro sempre di quelli che si sono già innamorati di me!" ha confessato da poco a Le invasioni barbariche, "Quando qualcuno mi piace divento una cretina, mi prende la "stupidera" e rido a sproposito... Peccato che ora non mi piaccia nessuno!". Nessun uomo al suo fianco, insomma, nessun ritorno di fiamma anche se Francesco Facchinetti è sempre vicino a lei e alla piccola Mia.



Imprenditrice, stilista, blogger e mamma di due splendidi figli, "fatti sull'onda della passione, perché io sono così, perdo la testa", la Marcuzzi sembra non avere il tempo materiale per dedicarsi ad un uomo. Per fortuna, per immortalarsi mentre fa la gattina, un minuto lo trova sempre...