Alessia Marcuzzi porta a Casa... il fidanzato

12:27 - Prima erano solo sussurri e voci di corridoio, ora che ci sono le foto, si aggiunge qualcosa di più nella liaison che vedrebbe protagonisti Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. Già perché se prima si vociferava di una amicizia molto stretta tra la presentatrice e il produttore, ora le immagini li mostrano insieme sorridenti, fuori dall'appartamento di lei subito dopo la diretta del Grande Fratello.

Uscita dalla trasmissione Alessia si è fatta accompagnare a casa da Paolo. I paparazzi li hanno seguiti e pizzicati vicini. Niente baci tra i due, ma l'affiatamento e l'intesa è palese. Lei felice e raggiante in shorts di jeans, collant coprenti nere, smanicato in pelliccia ecologica e capelli sciolti sulle spalle. Lui sportivo e galante l'aiuta a trascinare il trolley. Cosa sarà successo dentro la “Casa” di Alessia?



Soltanto poche settimane fa la bionda conduttrice della casa più spiata d'Italia aveva detto che "Quando si vogliono fare le cose di nascosto, si possono fare. Ci sono i modi per depistare chiunque e, se frequenti una persona, non devi per forza andare a prendere il gelato in piazza Navona...". Forse si è fatta “beccare” di proposito...