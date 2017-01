Alessia Marcuzzi, linguaccia e capezzoli in vista

11:01 - Lingua fuori, costume a fascia che sottolinea le forme, bikini bridge d'ordinanza e dei capezzoli birichini che sbucano da sotto il bikini. Alessia Marcuzzi, sui social, è più sensuale che mai mentre cinguetta un "lapinella happy" che vale più di mille parole. L'estate, per lei, è cominciata alla grande...

Dopo la vacanza con le amiche a Formentera, con tanto di sorpresa romantica di Paolo Calabresi e coccole sulla spiaggia, la Marcuzzi è volata a Miami in compagnia della sua Mia. Insieme alla secondogenita si regala scatti mozzafiato mostrando le sue curve esplosive e qualche dettaglio intimi che attira l'attenzione... I capezzoli in vista, il bikini bridge che sembra lasciar intravedere qualcosa di più e il gioco è fatto: Alessia si trasforma subito in una bomba sexy.



Dopo la mise elegante indossata al "Coca-Cola Summer Festival" la Marcuzzi smette i panni della signorina "bon ton" e ritorna ad essere il maschiaccio di sempre. Selfie in tuta fucsia, tenuta da viaggio comoda, la conduttrice della Casa più famosa d'Italia sembra non aver problemi a mostrare anche il suo lato meno provocante. A patto, però, di indossare ogni tanto costumi maliziosi per lasciarsi scattare foto in pose da diva. Alessia ammicca all'obiettivo e i fan, sui social, impazziscono...