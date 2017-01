Alessia Marcuzzi, istantanee bollenti con lato B in primo piano

12:06 - Vacanze ad alto tasso erotico quelle di Alessia Marcuzzi. Non tanto per la compagnia, amici di famiglia con prole al seguito, quanto per gli scatti bollenti che la Pinella regala sui social. Bikini mozzafiato, pose da diva e un lato B che è sempre protagonista. Tanto che la showgirl usa una foto "da dietro" per cinguettare al suo fidanzato quanto sente la sua mancanza...

Paolo Calabresi, in effetti, non c'è. A farle compagnia a Miami ci sono amici di famiglia e i bambini, compresi i suoi. Tommaso e Mia, infatti, si godono il solleone in compagnia di mamma Alessia che alterna scatti materni ad altri decisamente più... bollenti. Complici i bikini striminziti e le forme esagerate, la Marcuzzi in vacanza è davvero scatenata. Abbronzatissima e con la chioma più bionda che mai, la conduttrice sembra vivere un momento molto sereno.



L'amore, anche se lontano, l'ha resa raggiante e sembra averne giovato anche il suo corpo. Da quando il produttore è entrato nella sua vita Alessia ha rispolverato le sue armi sexy e gli scatti social lo dimostrano. E' ritornato in auge anche il suo lato B, lo stesso che l'aveva resa famosa e che sembra non sentire affatto il "peso" degli anni che passano...