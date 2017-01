Alessia Marcuzzi in love con Paolo Calabresi Marconi

10:21 - Sono legati da una lunga amicizia e da una relazione di lavoro molto stretta, ma, da qualche mese, si sussurra, anche da qualcosa di più. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, fascinoso produttore della Buddy Film, poterebbero avere una liaison amorosa e alla regina del Gf rispunta il sorriso.

Alla bionda brasiliana Wilma Helena Faissol, ipotetica nuova fiamma di Francesco Facchinetti, quindi, Alessia risponde con un bell'imbusto tutto ricci e fascino. Il rumor, svelato da Chi, per ora si basa solo su congetture. La bionda conduttrice della casa più spiata d'Italia conosce bene i trucchi per non farsi spiare e fino ad ora la presunta coppia non si è fatta "pizzicare" in flagrante: "Quando si vogliono fare le cose di nascosto, si possono fare. Ci sono i modi per depistare chiunque e, se frequenti una persona, non devi per forza andare a prendere il gelato in piazza Navona...", aveva detto di recente la Marcuzzi.



I due si sono mostrati pubblicamente solo in compagnia di altri, come qualche mese fa al Petit Bistrot, dove si sono fatti immortalare insieme postando gli scatti su Instagram.



Sembra però che da un po' Alessia e il bel produttore, che alcune amiche di lei definiscono "una specie di Marco Bocci, ma più bello", siano indivisibili, come is legge su Novella 2000. La scorsa domenica avrebbero pranzato insieme e poi sarebbe stati visti nuovamente, uno accanto all'altra, il giorno dopo. Paolo l'avrebbe accompagnata negli studi del Gf e poi nel camerino. Insomma c'è odore di love story. Chi sperava in un ritorno di fiamma con Francesco Facchinetti dovrà per ora ricredersi.