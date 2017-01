12 settembre 2014 Alessia Marcuzzi, bimba per un giorno La padrona di casa del Grande Fratello è intervenuta all'inaugurazione del Disney Store posando felice come una bambina tra Topolino e Minnie Tweet google 0 Invia ad un amico

16:15 - Si può crescere finché si vuole ma in un angolo di noi resterà sembra un bambino pronto ad uscire alla prima occasione. Alessia Marcuzzi la sua fanciullina l'ha tirata fuori in occasione dell'inaugurazione del Disney Store a Milano. In posa felice tra Topolino e Minnie a grandezza naturale, Alessia è sembrata una delle tante ragazzine in coda, un po' per vedere lei e un po' per i giocattoli.