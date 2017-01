Alessia Fabiani, upskirt volontario!

11:44 - Intrigante e provocante, Alessia Fabiani posta sul suo profilo social gli scatti dei suoi outfit, ma vuole essere sempre attraente e bollente. E così eccola mentre scende dall'auto mettendo in mostra le gambe chilometriche e nude che l'abito cortissimo non riesce certo a nascondere. Tacchi vertiginosi e siparietto a luci rosse per l'attrice.

Non è la prima volta che gli outfit di Alessia risultano particolarmente hot. Aveva già girato un video in body nero ad alto tasso erotico qualche tempo fa. Ora ci ha riprovato con una foto che attira i follower: gli slip, se ci sono, non si vedono, ma ci è mancato poco!