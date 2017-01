Alessia Fabiani tra body e trasparenze

11:00 - Body nero con uno scollo profondo, gambe nude e un paio di stivali dal tacco altissimo: Alessia Fabiani posa per uno shooting mozzafiato e regala ai suoi follower un backstage "social". Capelli sciolti e mossi, trucco acceso e décolleté in primo piano, l'attrice ammalia mentre si muove sensuale mostrando tutta la sua bellezza.

Dopo i selfie senza trucco la Fabiani punta a far vedere anche il lato più sexy, quello dove il trucco c'è, si vede e fa... impazzire i follower. Così, accovacciata con i tatuaggi in bella vista, l'ex letterina sfodera le sue armi di seduzione e si trasforma in una catwoman da capogiro. Un po' eroina un po' coniglietta, Alessia rilancia la sua immagine da femme fatale puntando su tutto quello che l'ha resa famosa: labbra carnose, seno prorompente e due gambe lunghissime. Se questo è il backstage chissà come saranno gli scatti finali...