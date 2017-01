Alessia Fabiani social senza... inganni

10:24 - Bocche rosse sulla maglia e labbra infuocate, ma come precisa lei “niente trucco”. Alessia Fabiani posa per un selfie in auto e mostra il suo volto smagrito e senza make up ai followers. Un'immagine ben diversa dalla showgirl sensuale e intrigante che si vede in qualche scatto precedente tra minigonne inguinali e flash sulle gambe scosciate...

I fan davanti alla foto “nature” si dividono: c'è chi le domande se si è appena svegliata, chi le chiede se ha fatto le ore piccole, chi apprezza il volto al naturale e chi si concentra sul suo look sgargiante ed eccentrico.



Basta sfogliare il suo Instagram per trovarne di tutti i colori. Dai primi piani sensuali e sexy, alle foto casalinghe, a quelle più tenere in veste di mamma a quelle più maliziose con miniabiti succinti e gambe chilometriche in bella vista. Magrissima e dal fisico tonico, Alessia si lascia andare negli shooting davanti ai flash e regala siparietti piccanti.