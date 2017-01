Alessandra Sorcinelli, sedere social all'aria

12:49 - Da settimane e settimane posa al sole mettendo in mostra le sue curve mezze nude. Non potevano mancare gli ultimi scatti di fine luglio che la immortalano sedere al vento mentre si dedica alla tintarella stesa vicino a una piscina. E poi va tanto di moda il bikini bridge e allora via con il suo, decisamente più erotico di tutte le altre social-showgirl. Lei è la ex meteorina Alessandra Sorcinelli.

Da qualche tempo ha cambiato colore. Si è fatta bionda, molto bionda. Ma sexy lo era già e le sue forme prorompenti non perde occasione per metterle in mostra. Anche Oltreoceano dove si è trasferita, nel lussuoso quartiere di West Hollywood a Los Angeles. Corpo da favola e décolleté esplosivo, la Sorcinelli gioca con le sue curve e provoca i follower regalando sempre inquadrature ad alto tasso erotico. Il suo punto forte è il fondoschiena rotondo e sodo, ma da dieci e lode anche il ventre piatto e le gambe toniche. Per non dimenticare il seno bombastico, messo in risalto da scatti ad hoc e scorci nudi.