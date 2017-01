Alessandra Sorcinelli, lato B in primo piano

15:03 - L'estate è alle porte, per chi vive a Los Angeles poi... E' quasi arrivata. Ecco allora il primo bikini di stagione di Alessandra Sorcinelli che inaugura così la sua nuova dimora. La showgirl sarda, infatti, ha cambiato casa e si è trasferita nel quartiere vip di West Hollywood. E per non farsi mancare nulla cinguetta subito i suoi primi scatti hot in due pezzi...

Micro slip che evidenzia il suo lato B scolpito, seno in bella mostra grazie alla scelta del bikini molto osé, la Sorcinelli sui social dà, come sempre, il meglio di sé. Ammiccante, provocante, sensuale tra piscina e party, la sua vita sembra essere tutta sulle montagne russe. Ormai trasferita oltreoceano per dedicarsi alla sua carriera da cantante, la mora punta ancora tutto sul suo corpo mozzafiato.



Vanitosa, come una vera amante dei social deve essere, la ventisettenne non rinuncia mai a mettersi in mostra. Abitini mozzafiato, basta vedere quello rosa scelto per la sua festa di compleanno, shorts inguinali e toppini strettissimi, Alessandra sa come intrigare e non ne fa mistero. L'estate è appena iniziata e questo è solo il primo scatto in bikini... Chissà cosa ha in mente per il resto della stagione!