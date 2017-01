Alessandra Sorcinelli dà spettacolo sulla spiaggia di Malibù

13:08 - Alessandra Sorcinelli in spiaggia è davvero da urlo e non solo per i suoi bikini succinti che mostrano più di quanto coprano. A surriscaldare gli animi è il balletto sexy improvvisato a favore di telecamera. Lei, due pezzi nero e lato B in primo piano, delizia i suoi fan con movenze conturbanti e un sorriso a dir poco malizioso...

Nulla è lasciato al caso: quando si tratta di "istigare" i suoi ammiratori la Sorcinelli sfodera tutte le sue armi di seduzione e si mette all'opera. E così, prima la corsetta sulla spiaggia con tanto di spogliarello finale, poi una vera e propria "sexy dance" con movenze sensuali e il sedere in bella vista.



Sì perché se c'è una cosa su cui Alessandra non è affatto pudica sono le sue forme. Abiti succinti, strettissimi, bikini striminziti e pose da femme fatale la showgirl italiana, ormai trasferita in pianta stabile negli States, non ha remore nel mostrarsi quasi come mamma l'ha fatta. Complici i social, sui cui è attivissima e dove "racconta" live la sua nuova vita oltreoceano, tra party con gli amici e relax sotto il sole. Così, tra un video in piscina e uno in spiaggia, fa venire voglia di estate, vacanza e bella vita. La sua.