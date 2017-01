Alena Seredova, sulla neve senza Buffon

16:01 - Settimana bianca sulla neve in Croazia con Louis Thomas, David Lee e Sprint, il cane, ma senza Gigi Buffon. Alena Seredova "molla" tutti e se ne va in vacanza lasciandosi dietro tutti i veleni, le polemiche e le querele che riguardano la sua relazione con il portiere bianconero.

Per un po' solo relax, divertimento e sci e su Twitter la modella e showgirl posta scatti-ricordo in cui il grande assente è proprio il marito. Nessun riferimento, nessun accenno. Anche durante la settimana della moda milanese Alena si era concessa qualche uscita mondana con le amiche tra party ed eventi fashion.

Gigi del resto è impegnatissimo in campo e i successi della sua Juventus sono una sufficiente soddisfazione per consolarsi da eventuali magagne familiari. Il resto è solo gossip.