Alena Seredova si mette i pantoloni

10:17 - Chi l'ha detto che per mettere lo smoking ci sia bisogno di un uomo? Alena Seredova rivoluziona le regole del look e indossa i pantaloni. In fondo nessuno meglio di lei può vestire i panni del "maschio di casa". Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon la modella ceca si è leccata le ferite e ha deciso di ricominciare alla grande: "Passo dopo passo arriverò in vetta..." cinguettava qualche settimana fa. A giudicare dagli scatti, la cima è vicina.

Non l'ha fermata la fine del suo grande amore, quello con Buffon, dopo quasi dieci anni insieme e due bambini. E non l'hanno fermata nemmeno gli scatti del suo ex innamoratissimo di Ilaria D'Amico. Alena ha guardato avanti, per se stessa e per i suoi bambini, Louis Thomas e David Lee. Così, un passo dopo l'altro, ha raggiunto un equilibrio invidiabile ed è diventata più bella di prima. Se ne sono accorti tutti... Basta leggere i commenti dei suoi follower. La Seredova cinguetta ringraziando mentre posta le foto in tenuta maschile. Smoking, camicia con doppi polsini e gemelli con iniziali. "Back to the roots - ritorno alle origini", come se in quelle due lettere, A e S, ci fosse tutto quello che le basta. Quel che è certo è che dalla fine con la storia con Buffon la sua carriera ha avuto un picco notevole.



Ciliegina sulla torta, Simona Ventura l'ha scelta come giurata per la kermesse di Miss Italia. La motivazione, ça vans sans dire, il suo aplomb durante gli scandali che riguardavano il suo matrimonio. "Alena è stata un esempio per le ragazze - ha spiegato la conduttrice - Mentre finiva il suo matrimonio con Gigi Buffon si è comportata in modo esemplare in una vicenda delicata come questa, mettendo i figli al primo posto e rinunciando a repliche e vendette personali. È riuscita a tenere un profilo che poche donne di spettacolo in situazioni analoghe avrebbero saputo tenere". Un passo dopo l'altro, i risultati arrivano...