Alena Seredova, shopping senza fede

14:31 - “Alena è stata splendida” aveva detto Gigi Buffon confermando la separazione dalla moglie. E continua ad esserlo. Non una parola, solo qualche ringraziamento vago ai follower che la stanno sostenendo. E poi via di corsa alla sua vita da mamma e donna. Eccola per le vie del centro di Milano con l'amica Karolina Caprai. Un solo particolare salta però all'occhio: la Seredova non ha più la fede al dito.

Abitino nero al ginocchio, ballerine maculate, occhiali da sole e pacchi al braccio, Alena cammina sorridente e serena per il quadrilatero della moda con l'amica. Non fa una piega quando viene pizzicata dai flash, anzi sorride gentile e non si sottrae all'obiettivo. Al polso porta diversi braccialetti griffati in stoffa e preziosi, ma le mani sono nude. Completamente. La fede che la legava al portiere Gigi Buffon è stata messa nel cassetto. Senza rancori.



Gigi, che qualche giorno fa era stato paparazzato con i figli a fare le prime prove da papà single, procede per la sua strada. In tribunale per la firma di separazione il portierone giocherellava ancora con l'anello al dito. E ancora lo porta. Anzi ne ha due di fedi al dito il calciatore, ora in ritiro con la Nazionale...