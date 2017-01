Alena Seredova, shopping con il sorriso

10:40 - Niente aria di crisi, anzi. In fondo lo aveva sempre detto: tra lei e Gigi Buffon va tutto bene. Alena Seredova sorride, spensierata, mentre passeggia a Milano con un'amica. In giro a fare compre, la showgirl si lascia fotografare serena come non si vedeva da tempo. Allontanate le voci di tradimenti e liaison extraconiugali, Alena sembra aver ritrovato tutta la sua sicurezza.

Tra le foto in bikini e i cinguetti con la voglia di mare, la Seredova sembra essersi lasciata alle spalle tutto quello che l'ha travolta negli ultimi mesi. In trasferta nella città della moda, Alena si concede una passeggiata per il centro con l'amica del cuore, mentre si lascia tentare dalla vetrina di Cruciani. Che stia scegliendo un pensierino per gli uomini di casa?



La vita privata non va messa in piazza, avevano ribadito più volte sia lei che Gigi. I sorrisi, però, si. E dopo i rumors che li davano in procinto di divorzio, con case separate e liaison sempre più intrigate, la faccia serena di Alena parla da sé e non c'è null'altro da aggiungere. Fino al prossimo flash...