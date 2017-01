Alena Seredova, rientro sexy da Miss

10:29 - Un lungo abito scuro con scollatura vertiginosa sul florido décolleté, sandali altissimi e scintillanti e un sorriso radioso. Al Concorso per premiare la più bella d'Italia la vera Miss è lei, Alena Seredova. Gran rientro nello showbiz italiano per l'ex moglie di Gigi Buffon, che, sdoganato il nuovo compagno, Alessandro Nasi, cugino dei fratelli Elkann, archivia definitivamente il portiere della Nazionale e appare più splendida che mai.

Scelta da Simona Ventura tra i giurati del Concorso per Miss Italia 2014 come "esempio per le ragazze per il modo esemplare in cui si è comportata in una vicenda delicata come la fine del suo matrimonio con Buffon, mettendo i figli al primo posto e rinunciando a repliche e vendette personali", Alena ha brillato come una vera Miss per tutta la serata delle premiazioni, elegante e super sexy. Di sorridere in fondo non ha mai smesso, tutt'altro! Il leit motiv dei suoi cinguettii su Twitter è sempre stato questo anche nei momenti più duri durante le varie fasi della separazione: "Non dimenticate di sorridere alla vita". E adesso la bella Alena può finalmente chiudere il capitolo, forse uno dei più tristi della sua vita, e ricominciare. Dai suoi figli, da un nuovo compagno e da una carriera che sicuramente è ancora tutta in salita.