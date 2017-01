Alena Seredova: "Non mi serve l'avvocato"

12:12 - Solo qualche ora fa Alena Seredova sembrava aver ufficializzato su Twitter la rottura con Gialuigi Buffon, dopo la sbandata del portiere per Ilaria D'Amico, chiedendo alla stampa rispetto per i loro bambini. Ma adesso, sempre attraverso un cinguettio, Alena sembra negare la crisi: "Vorrei tranquillizzare tutti gli 'amici', giornalisti e non, che si ostinano a consigliare di rivolgermi all'Avv.Bernardini De Pace: non ho bisogno di alcun avvocato matrimonialista".

"Se, tra vent'anni, me ne servisse mai uno mi affiderei ad un legale di mia piena fiducia e stima... spero di essere stata chiara con tutti gli 'amici'. Un bacio a quelli veri..." conclude la Seredova, che a quanto pare è intenzionata a lavare i panni sporchi tra le mura domestiche.



Al centro della crisi di una delle coppie di ferro dello sport e dello show-biz ci sarebbe Ilaria D'Amico. A scatenare il gossip è Alfonso Signorini che in diretta su Radio Montecarlo ha dichiarato: "Pare che Buffon abbia preso una sbandata per Ilaria D'Amico".