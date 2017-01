Alena Seredova mette il broncio

11:31 - Mima il broncio e mostra uno sguardo cupo. Alena Seredova aveva cinguettato qualche tempo fa di voler guardare avanti, ma è difficile guardare lontano quando sui giornali compaiono il suo ex Gigi Buffon travolto dalla passione per un'altra, Ilaria D'Amico. Eppure Alena ha vissuto fin qui la sua separazione con classe e così eccola nell'ultimo avvistamento social: a tavola con un'amica fare le boccacce.

Qualche giorno prima si era presentata alle nozze del calciatore Giorgio Chiellini e della sua grande amica Carolina Bonistalli. Accompagnata dai figli. Gigi Buffon aveva declinato l'invito per partire per la sua vacanza romantica con la telegiornalista. La Seredova, invece, al matrimonio ci è andata ed è apparsa pure in gran forma. Qualcuno mormora che ci sia già chi le fa un pressing insistente. Non resta che attendere lo “scatto” giusto...