Alena Seredova in volo verso... Buffon

16:49 - Alena Seredova ha deciso, per Italia-Costarica sarà al suo posto, quello che le spetta di diritto. La showgirl ceca, moglie di Gigi Buffon, dal quale si sta per separare, siederà infatti nella tribuna delle wags azzurre e insieme ai bambini è volata in Brasile: "Pronti per partenza... #Brazil", cinguetta sorridendo dall'aereo.

E anche Gigi sarà al suo posto, in porta, per questa seconda partita dei Mondali. Dopo l'infortunio, che non gli ha permesso di giocare contro l'Inghilterra, adesso il portiere sembra essersi ripreso. La famiglia Buffon-Seredova sarà di nuovo unita quindi sotto la bandiera azzurra della Nazionale.



In quanto al resto nessuna novità. Le pratiche per la separazione vanno avanti e così anche la relazione di Gigi con Ilaria D'Amico, la giornalista di Sky, che i Mondiali, per ora, li sta seguendo dall'Italia. Non si sa quanto la Seredova si fermerà in Brasile, né se la D'Amico abbia in programma di partire anche lei per seguire in diretta qualche incontro. Tutto è ancora da decidere. Per ora tocca a Italia-Costarica e Alena, c'è da giurarlo, tiferà per il suo Gigi.