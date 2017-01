9 settembre 2014 Alena Seredova ha un nuovo amore Si tratta di Alessandro Nasi uno degli eredi della famiglia più importante d’Italia, gli Agnelli, come rivela il settimanale "Chi" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:07 - Alena Seredova ha un nuovo amore. A far battere di nuovo il cuore della modella ceca è Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann. A rivelarlo è il settimanale "Chi", che pubblica in esclusiva le immagini di una giornata trascorsa dalla coppia in un parco a tema vicino a Torino. I due si frequenterebbero da alcuni mesi in gran segreto.

Quarant'anni, manager specializzato in merger & acquisitions con esperienze negli Stati Uniti alla Morgan Stanley, Andrea Nasi, insieme con John Elkann e Liberto Brandolini d’Adda è uno degli accomandatari che tengono in mano le chiavi della "cassaforte" dell’impero Agnelli. "Chi" rivela che Alena e il giovane manager sono legati da alcuni mesi, ma hanno mantenuto la relazione segretissima.

Gli unici al corrente sono i famigliari di Alessandro tra i quali i cugini Jaki, e Lavinia Borromeo che li hanno ospitati a Saint Tropez qualche settimana fa e che li hanno invitati alla blindatissima festa per il loro decimo anniversario di nozze. Un’investitura che ha segnato il definitivo ingresso di Alena Seredova in seno alla famiglia più potente d’Italia.



A lanciare la bomba, prima ancora del settimanale diretto da Alfonso Signorini, era stato Verissimotv via Instagram che, alla modella ceca e al suo nuovo "fidanzato" (di cui non rivelava però il nome) faceva vivissime congratulazioni: "BOOM!! Tanti auguri ad Alena Seredova e al suo nuovo compagno. Il suo cuore è tornato a battere e noi siamo felici per lei."



Nella seguitissima telenovela "Seredova-Buffon" però, finora, il protagonista era stato lui. Il calciatore, in coppia con la giornalista di Sky Ilaria D'Amico, ha tenuto banco per tutta l'estate tra scatti di fuoco e passione con la sua nuova compagna e performance (poco fruttuose) calcistiche.



Silenziosa e discreta sin dall'inizio, sempre un po' nell'ombra, la bella Alena ha invece sempre cercato di tenere i flash il più possibile lontani dalla sua vita privata. Qualche scatto in bikini con i figli e le amiche, in Brasile e poi al mare in Italia, nessun commento su Gigi e Ilaria, felici e innamorati in questi primi mesi bollenti della loro love story, nessuna replica. Alena ha tirato dritto, mai un segno di debolezza, mai un cenno di disperazione. E si è guadagnata l'ammirazione e gli elogi di molti.

Compresa Simona Ventura che l'ha scelta come giurata per la kermesse di Miss Italia motivando la sua scelta proprio con l'aplomb impeccabile tenuto dalla Serdova durante questi difficili mesi della sua vita privata. Un esempio da imitare per tutte le aspiranti Miss.



Eppure la fine del suo matrimonio, dopo dieci anni d'amore e due bambini, avrebbe potuto farla vacillare, farle pretendere vendetta, provocare rabbia. Niente di tutto ciò. "Passo dopo passo arriverò in vetta..." ha scritto l'ex moglie di Buffon qualche giorno fa. In vetta adesso è arrivata. Alena sorride e invita tutti a farlo con lei: "Non dimenticate di sorridere alla vita..." cinguetta mentre il suo cuore è tornato a batter per un uomo.